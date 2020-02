VIBO VALENTIA – Continua il momento positivo della Vibonese che conquista un altro successo battendo la Virtus Francavilla. La vittoria del “Luigi Razza” arriva dopo il successo ottenuto in casa della Casertana.

Primo tempo difficile per la Vibonese, Virtus Francavilla più aggressiva

Al minuto 23 Caporale fa tremare la difesa di casa calciando dalla distanza: palla fuori di poco. I calciatori della formazione pugliese appaiono maggiormente convinti proponendo un ampio pressing. La Vibonese però non si lascia intimorire e raggiunge il pari con Pugliese abile nel calciare in bello stile un preciso tiro. Al 43’ Bernardotto per poco non ribalta la gara: squadra negli spogliatoi.

La ribaltano i rossoblù

Tiritiello rischia di provocare un calcio di rigore fermando irregolarmente Bernardotto a pochi centimetri dall’area di rigore: la punizione non dà l’esito sperato. Al minuto 32 della ripresa intervento impegnativo di Poluzzi. Altra parata decisiva del portiere ospite sulla conclusione di Emmausso. L’estremo difensore della Virtus non può nulla contro Prezzabile che anticipa tutti e realizza la rete della vittoria.

I prossimi avversari

Il Catania ospiterà la Vibonese domenica 1 marzo alle ore 15,30. La Virtus Francavilla, invece, giocherà contro il Picerno alle ore 15, sempre la prima domenica del primo giorno del mese.