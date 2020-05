Volley, Soverato al lavoro per un’altra stagione in A2 insieme a coach Napolitano

SOVERATO (CZ) – Nonostante l’incognita Covid-19 che condizionerà certamente la disputa dei prossimi campionati, il Volley Soverato di patron Matozzo è al lavoro, nella sede di via Battisti, da varie settimane per quella che è nell’intenzione della società calabrese, essere la stagione numero undici consecutiva in serie A2.

Da parte del sodalizio ionico, vi è tutta la volontà e la determinazione, come di consueto, di continuare a tenere alto il nome di Soverato e dell’intera Calabria.

Un progetto importante, iniziato sotto la guida di coach Bruno Napolitano che, ovviamente, sarà ancora al timone della squadra biancorossa, dopo le ultime due ottime stagioni; l’ultima, 2019/2020, che ha visto concludere al terzo posto il campionato con lo stop forzato arrivato giustamente causa l’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese. Certamente, la pandemia da Covid-19 porterà molti problemi a molte società sportive su tutto il territorio nazionale. Il presidente Matozzo, con la società, è pronto ad allestire una squadra competitiva per proseguire sulla scia dello scorso campionato e, come fatto già molte volte, lancia un appello alle istituzioni e al mondo imprenditoriale per far sì che il Volley Soverato continui ad essere protagonista.

La squadra alla ricerca di sponsor

«Da ormai dieci stagioni – afferma Matozzo (in foto con Giovanni Malagò) – non riusciamo a scrivere sulla nostra maglietta il nome di qualche sponsor, e ci ritroviamo a dover preparare la prossima stagione con le tante spese che una società professionistica come la nostra dovrà sostenere. Sarebbe importante che il Governo volgesse lo sguardo verso le realtà sportive come questa, pensando ad una forma di aiuto economico. Da solo non credo di poter sostenere un’altra stagione di serie A2 ed è per questo che continuo a chiedere un sostegno economico vista anche l’aggravarsi della situazione a causa della pandemia che da mesi ha colpito l’Italia e non solo. Noi abbiamo tutta l’intenzione di proseguire ripartendo dal nostro coach e certamente da qualche riconferma di un gruppo che tanto bene ha fatto nell’ultimo campionato».

SI PROSEGUE CON COACH NAPOLITANO

Si continua, dunque, con coach Bruno Napolitano che siederà sulla panchina biancorossa per la terza stagione consecutiva, la 2020/2021. D’altronde, non poteva essere altrimenti dopo il grande lavoro e gli ottimi risultati raggiunti dal coach originario di Napoli ma, ormai, calabrese doc. Bruno Napolitano è da subito entrato nel cuore dei tifosi biancorossi con il quale ha instaurato un rapporto solido e il legame con la società del presidente Matozzo è risaputo. Sono state due campionati, quelli alla guida del Volley Soverato, che ha visto la squadra biancorossa andare oltre le aspettative e che, addirittura, vedevano il Soverato tra le candidate a retrocedere soprattutto nella stagione 2018/2019; i risultati, invece, hanno dimostrato tutt’altro grazie alla grande esperienza che il coach ha saputo trasmettere al gruppo e alla continua crescita che si è avuta nel corso delle stagioni. Proprio per questo motivo, per proseguire il progetto e continuare a crescere, il presidente Matozzo, senza alcun dubbio, continua con al timone l’esperto allenatore.

«Sono contento di affrontare un’altra stagione a Soverato, la terza e – dichiara coach Bruno Napolitano -, per questo ringrazio la società, soprattutto il presidente Matozzo che ancora una volta con caparbietà, forza di volontà, decide di affrontare l’undicesima stagione consecutiva in A2 dopo, tra l’altro, dieci campionati sempre da protagonista; dunque, una nota di merito da parte mia nei confronti di tutta la società. Cercheremo di far bene anche nel prossimo campionato, le condizioni non sono semplici, ci sono naturalmente aspetti ancora da scoprire, come i protocolli sanitari, il discorso riguardante gli spostamenti però sono sicuro che, soprattutto qui, a Soverato, dove la gente, la società ci è sempre molto vicina e le condizioni per lavorare sono sicuro saranno le migliori possibili. Stiamo lavorando sulle riconferme, ancora nulla di ufficiale, e allo stesso tempo ci stiamo guardando intorno con delle trattative decisamente avviate in un mercato non semplice. L’idea, comunque, è quella di lavorare come siamo abituati a fare io e il mio staff, con un progetto giovane, cercando di ripeterci sulla scia delle passate stagioni, compresa l’ultima che ci ha un po’ lasciato l’amaro in bocca dopo il terzo posto raggiunto prima, purtroppo, dello stop forzato e che magari si sarebbe potuta concludere diversamente».