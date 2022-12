Al Tau Unical standing ovation per il musical “Bretia, Regina dei Ribelli”

RENDE (Cs) – E’ stato un grande successo quello della prima nazionale di “Bretia, la regina dei ribelli” e, la standing ovation sul finale, testimonia la grande partecipazione di un pubblico che ha riempito le poltrone del Tau. Al teatro dell’Unical, infatti, si è avuto modo di assistere ad un musical dove storia, appartenenza ed emozioni si sono uniti in un unico grande spettacolo creato dalla mente brillante e geniale di Attilio Palermo. Un giovane autore e scrittore cosentino che non è al debutto, ma già ha realizzato negli anni scorsi due musical di successo (Boccaaperta Marzo 2005; Alarico Febbraio 2019) e anche in quella circostanza non sono mancati applausi ed emozioni. Lo stesso Attilio Palermo nel ringraziare il pubblico ha ricordato che “per fare questo genere di musical ci vogliono dei finanziamenti o degli sponsor che non abbiamo avuto, ma gli amici mi sono venuti incontro e ringrazio tutti coloro che hanno voluto con forza il debutto di questa prima nazionale…”. E sarà solo l’inizio, anche perché la qualità del tutto è evidente.

Le musiche composte da Luigi Morrone hanno dato la sferzata giusta ad un musical ispirato al coraggio di una donna di nome Bretia che lotta per far ritornare libero il popolo dei Bretti. E qui c’è da sottolineare la bravura di Giorgia Reda che al suo debutto assoluto è riuscita ad interpretare con grande personalità la protagonista principale dello spettacolo. Uno spettacolo nello spettacolo con i ballerini (Anna Chiappetta, Francesca De Buono, Fabiola De Rose, Giorgia De Rose, Alessia Mandoliti, Lucia Mondera, Niccolò Pacenza e Mario Paradiso) che hanno seguito alla perfezione le coreografie di Mario Palermo. E poi accanto a Giorgia Reda non possiamo non citare gli altri protagonisti che si sono alternati sul palco e hanno tenuto la scena con grande maestria e professionalità. E sono Fiore Mendicino (Sirinus), Luca Ziccarelli ( ), Antonio Gelsomino (Dionisio), Mirko Iaquinta ( Narrante), Desiree Minervino e Martina Pignataro ( Ancelle di Dionisio). Le luci del Tau illuminano volti soddisfatti di chi ha lavorato tanto per portare in scena una piccola grande opera di cui sentiremo parlare ancora tanto. Il viaggio è appena iniziato.