Asp Cosenza: sospesa somministrazione di lotto vaccino AstraZeneca

COSENZA – «A seguito di segnalazioni da parte dell’AIFA, (Agenzia Italiana Del Farmaco), di alcuni eventi avversi in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca anti Covid-19,si è provveduto a sospendere in via precauzionale l’utilizzo di tale lotto su tutto il territorio dell’ASP di Cosenza. Al momento non è stato stabilito alcun nesso tra somministrazione del vaccino ed eventi avversi né, tantomeno, si segnalano problemi. Resta comunque attivo il sistema di farmaco-vigilanza per la segnalazione di eventuali effetti indesiderati». È quanto si legge su una nota diffusa dall’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.