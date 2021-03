Cena a ristorante dopo il coprifuoco, sanzionate dieci persone

COSENZA – Ieri sera, intorno alle ore 21.30, i militari della Sezione Radiomobile di Cosenza sono intervenuti presso un rinomato ristorante della città, dove erano stati segnalati alcuni avventori seduti ai tavoli.

Alla Centrale Operativa della Compagnia di Cosenza erano pervenute diverse segnalazioni circa la presenza di alcune persone all’interno del locale intenti a consumare dei cibi.

All’arrivo della pattuglia sul posto, i presenti hanno cercato di nascondersi sotto i tavoli e nei bagni. I carabinieri intervenuti, dopo aver accertato la natura della loro presenta in quel posto, hanno provveduto ad identificare e sanzionare 9 clienti del ristorante, con multe di 400,00 euro ciascun (riducibili in forma ridotta a 280,00 euro se pagate entro 5 giorni) per la violazione del DPCM del 2 marzo scorso. Al proprietario del locale, invece, è stata elevata la sanzione di 800,00 euro ed avanzata proposta per la sospensione dell’attività alla Prefettura.