Coronavirus, +54 positivi nell’ultimo bollettino

CATANZARO – I n Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 951730 (+ 1.282).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 69329 (+54) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 34 (6 in reparto, 1 in terapia intensiva, 27 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10220 (10076 guariti, 144 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1638 (28 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1608 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21550 (20991 guariti, 559 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 51 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6549 (6448 guariti, 101 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 173 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 164 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22976 (22638 guariti, 338 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 14 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5558 (5466 guariti, 92 deceduti).

Tamponi effettuati 953.012 (+1.282), percentuale tamponi positivi 4,21%.

Casi Totali: 69.329 (+54)

Catanzaro 10.254 (0)

Cosenza 23.207 (+19)

Crotone 6.601 (+1)

Reggio Calabria 23.182 (+33). L’Asp di Reggio comunica 1 migrante positivo. Dei 33 positivi dell’ASP di Reggio Calabria 19 positivi si riferiscono al bollettino del 10 luglio.

Vibo Valentia 5.572 (0)

Altra Regione o Stato Estero 513 (+1)

Guariti: 66.021 (+55)

Catanzaro 10.076 (0)

Cosenza 21.003 (+12)

Crotone 6.448 (0)

Reggio Calabria 22.681 (+43)

Vibo Valentia 5.466 (0)

Altra Regione o Stato Estero 347 (0)

Deceduti: 1.234 (0)