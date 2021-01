CROTONE – Archiviata la bella vittoria con il Benevento, seconda seduta della settimana per il Crotone in vista della sfida di sabato (in programma alle ore 20:45) in casa della Fiorentina.

I rossoblù hanno sostenuto un allenamento mattutino al centro sportivo e il menu ha previsto – dopo l’inizio in palestra – lavoro atletico, tecnica, tattica e per chiudere una partitella a campo ridotto.

Domani si torna in campo, sempre al mattino, all’Antico Borgo.