Cosenza renderà omaggio a uno dei più grandi gruppi progressive rock della musica internazionale. Sul palco del Rendano Arena, in piazza XV Marzo, giovedì 4 luglio, alle ore 21.00, si terrà il concerto degli Estro Plays Genesis Seconds Out. Un vero e proprio viaggio nella musica degli anni Ottanta e Novanta, con una rappresentazione da parte degli Estro che richiama fedelmente la sonorità e la coreografia delle scene.

Un appuntamento imperdibile per tutti i fans della band britannica, i Genesis. L’evento è organizzato da “L’Altro Teatro” di Gianluigi Fabiano e Giuseppe Citrigno, e rientra nella storica “Rassegna L’Altro Teatro – #RestarLiveFest”, realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale di Cosenza e candidata all’Avviso “Eventi di promozione culturale 2024 finanziato con risorse Pac 2014/2020 – Az. 6.8.3. dalla Regione Calabria Dipartimento Istruzione formazione e pari opportunità – Settore Cultura”.

La band porterà in scena l’album Seconds Out della storica formazione inglese. Seconds Out fu un disco leggendario, secondo album live dei Genesis registrato a Parigi nel 1977 nonché primo concerto senza Peter Gabriel e con Phil Collins nella doppia veste di batterista e vocalist, appena prima della consacrazione internazionale della band. La particolarità del disco è l’utilizzo per la prima volta della doppia batteria con Chester Thomson, memorabile nei suoi duetti con Collins.

Gli Estro Genesis Tribute Band lo portano oggi dal vivo in un entusiasmante show. Sul palco del Rendano Arena il vocalist Roberto D’Amore; Pino Vecchioni alla batteria; Ugo Cosentino, batteria e chitarra 12 Str; Massimo Metalli, tastiere; Gianni Barbati, chitarra; Giampiero Sparagna, basso e bass pedal.

I biglietti possono essere acquistati sul circuito Ticketone e presso la biglietteria InPrimaFila a Cosenza.