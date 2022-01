Covid Calabria: +1.291 nuovi casi e 11 decessi nel bollettino regionale

CATANZARO – Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2001564 (+8.261).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 168966 (+1.291) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6755 (77 in reparto, 9 in terapia intensiva, 6669 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16469 (16273 guariti, 196 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 10389 (144 in reparto, 7 in terapia intensiva, 10238 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31884 (31077 guariti, 807 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2564 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2545 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13457 (13300 guariti, 157 deceduti). –

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 11229 (140 in reparto, 14 in terapia intensiva, 11075 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 54546 (53985 guariti, 561 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 10135 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10120 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9790 (9649 guariti, 141 deceduti).

BOLLETTINO 30 GENNAIO

Tamponi effettuati 2.001.564 (+8.261), tasso di positività al 15,63%

Casi Totali: 168.966 (+1.291)

Catanzaro 23.224 (+273)

Cosenza 42.273 (+103)

Crotone 16.021 (+248)

Reggio Calabria 65.775 (+545)

Vibo Valentia 19.925 (+122)

Altra Regione o Stato Estero 1.748 (0)

Guariti: 125.853 (+202)

Catanzaro 16.273 (+66)

Cosenza 31.077 (+2)

Crotone 13.300 (+92)

Reggio Calabria 53.985 (+2)

Vibo Valentia 9.649 (+40)

Altra Regione o Stato Estero 1.569 (0)

Deceduti: 1.872 (+11)

Catanzaro 196 (+2)

Cosenza 807 (+2)

Crotone 157 (+2)

Reggio Calabria 561 (+5)

Vibo Valentia 141 (0)

Altra Regione o Stato Estero 10 (0)

Attualmente Positivi: 41.241 (+1.078)

Catanzaro 6.755 (+205)

Cosenza 10.389 (+99)

Crotone 2.564 (+154)

Reggio Calabria 11.229 (+538)

Vibo Valentia 10.135 (+82)

Altra Regione o Stato Estero 169 (0)

– In Isolamento: 40.813 (+1.075)

Catanzaro 6.669 (+208)

Cosenza 10.238 (+89)

Crotone 2.545 (+154)

Reggio Calabria 11.075 (+542)

Vibo Valentia 10.120 (+82)

Altra Regione o Stato Estero 166 (0)

– In Reparto: 397 (+4)

Catanzaro 77 (-1)

Cosenza 144 (+10)

Crotone 19 (0)

Reggio Calabria 140 (-5)

Vibo Valentia 15 (0)

Altra Regione o Stato Estero 2 (0)

– In Rianimazione: 31 (-1)

Catanzaro 9 (-2)

Cosenza 7 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 14 (+1)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)