Covid Calabria: +1683 contagiati e 10 vittime nell’ultimo bollettino

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.131.990 (+9.912).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 190.816 (+1.683) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6.848 (63 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.779 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 19.543 (19.329 guariti, 214 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 11.156 (134 in reparto, 8 in terapia intensiva, 11.014 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32.768 (31.917 guariti, 851 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2.805 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.779 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16.240 (16.069 guariti, 171 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12.168 (108 in reparto, 11 in terapia intensiva, 12.049 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 64.688 (64.083 guariti, 605 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 12.313 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.295 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.517 (10.371 guariti, 146 deceduti).

L’ Asp di Cosenza comunica 158 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

BOLLETTINO 12 FEBBRAIO

Tamponi effettuati 2.131.990 (+9.912). Tasso di positività al 16,98%

Casi Totali: 190.816 (+1.683)

Catanzaro 26.391 (+175)

Cosenza 43.924 (+157)

Crotone 19.045 (+220)

Reggio Calabria 76.856 (+1099)

Vibo Valentia 22.830 (+31)

Altra Regione o Stato Estero 1.770 (+1)

Guariti: 143.346 (+1.397)

Catanzaro 19.329 (+85)

Cosenza 31.917 (+81)

Crotone 16.069 (+430)

Reggio Calabria 64.083 (+694)

Vibo Valentia 10.371 (+107)

Altra Regione o Stato Estero 1.577 (0)

Deceduti: 1.997 (+10)

Catanzaro 214 (0)

Cosenza 851 (+6)

Crotone 171 (+1)

Reggio Calabria 605 (+3)

Vibo Valentia 146 (0)

Altra Regione o Stato Estero 10 (0)

Attualmente Positivi: 45.473 (+276)

Catanzaro 6.848 (+90)

Cosenza 11.156 (+70)

Crotone 2.805 (-211)

Reggio Calabria 12.168 (+402)

Vibo Valentia 12.313 (-76)

Altra Regione o Stato Estero 183 (+1)

– In Isolamento: 45.095 (+274)

Catanzaro 6.779 (+88)

Cosenza 11.014 (+73)

Crotone 2.779 (-214)

Reggio Calabria 12.049 (+402)

Vibo Valentia 12.295 (-76)

Altra Regione o Stato Estero 179 (+1)

– In Reparto: 353 (-1)

Catanzaro 63 (0)

Cosenza 134 (-4)

Crotone 26 (+3)

Reggio Calabria 108 (0)

Vibo Valentia 18 (0)

Altra Regione o Stato Estero 4 (0)

– In Rianimazione: 25 (+3)

Catanzaro 6 (+2)

Cosenza 8 (+1)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 11 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)