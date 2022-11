Covid in Calabria: +627 nuovi casi e 2 decessi

CATANZARO – Le persone risultate positive al Coronavirus sono 586611 (+627) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3944375 (+3.531).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1844 (19 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1819 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 99141 (98753 guariti, 388 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 3047 (63 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2984 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 170110 (168760 guariti, 1350 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 205 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 201 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56931 (56662 guariti, 269 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1543 (26 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1516 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 195961 (195092 guariti, 869 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 373 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 367 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50264 (50074 guariti, 190 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 156 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 222 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.

BOLLETTINO 10 NOVEMBRE 2022

Tamponi effettuati 3.944.375 (+3.531). Percentuale dei tamponi positivi: 17,76%

Casi Totali: 586.611 (+627)

Catanzaro 100.985 (+155)

Cosenza 173.157 (+219)

Crotone 57.136 (+29)

Reggio Calabria 197.504 (+179)

Vibo Valentia 50.637 (+41)

Altra Regione o Stato Estero 7.192 (+4)

Guariti: 576.265 (+416)

Catanzaro 98.753 (+101)

Cosenza 168.760 (+88)

Crotone 56.662 (+18)

Reggio Calabria 195.092 (+146)

Vibo Valentia 50.074 (+63)

Altra Regione o Stato Estero 6.924 (0)

Deceduti: 3.085 (+2)

Catanzaro 388 (0)

Cosenza 1.350 (+2)

Crotone 269 (0)

Reggio Calabria 869 (0)

Vibo Valentia 190 (0)

Altra Regione o Stato Estero 19 (0)

Attualmente Positivi: 7.261 (+209)

Catanzaro 1.844 (+54)

Cosenza 3.047 (+129)

Crotone 205 (+11)

Reggio Calabria 1.543 (+33)

Vibo Valentia 373 (-22)

Altra Regione o Stato Estero 249 (+4)

– In Isolamento: 7.135 (+217)

Catanzaro 1.819 (+55)

Cosenza 2.984 (+136)

Crotone 201 (+11)

Reggio Calabria 1.516 (+33)

Vibo Valentia 367 (-22)

Altra Regione o Stato Estero 248 (+4)

– In Reparto: 119 (-8)

Catanzaro 19 (-1)

Cosenza 63 (-7)

Crotone 4 (0)

Reggio Calabria 26 (0)

Vibo Valentia 6 (0)

Altra Regione o Stato Estero 1 (0)

– In Rianimazione: 7 (0)

Catanzaro 6 (0)

Cosenza 0 (0)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 1 (0)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)