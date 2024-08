Il treno della Sila, fra incantevoli panorami e degustazioni di prodotti tipici 

Si apre la stagione degli eventi speciali organizzati dall’Associazione Turismo Ferroviario e Spettacolo Calabria ATFSC in collaborazione con Ferrovie della Calabria per il Treno Della Sila.

Domenica 4 agosto si è svolta una giornata di degustazione di vini di alcune rinomate cantine calabresi accompagnati da prodotti tipici, presso la stazione ferroviaria di Sculca, un viaggio alla scoperta delle ricchezze enogastronomiche del territorio.

Il Treno della Sila è un servizio ferroviario turistico che si svolge sull’altopiano della Sila, sulla ferrovia sospesa Cosenza – San Giovanni In Fiore, con partenza da Camigliatello Silano e arrivo alla stazione di Silvana Mansio.

I suggestivi panorami e le affascinanti carrozze del treno a vapore degli inizi del ‘900 sono lo scenario ideale per trascorrere una giornata unica in un’esperienza immersiva per adulti e bambini.

L’Associazione ATFSC ha, infatti, organizzato una serie di eventi per rendere memorabile il tragitto, tra musica, cibo e il racconto, messo in scena, di antiche storie autoctone come quella dei briganti.

Scoprire la Calabria attraverso i luoghi e le sue tradizioni, un viaggio sulla più antica locomotiva a vapore della Calabria, che porta il visitatore indietro nel tempo, in un paesaggio incontaminato e affascinante in ogni stagione.

Valorizzare le potenzialità e le risorse del territorio, prolungando i tempi di stagionalizzazione turistica regionale è la proposta della Regione Calabria, sfruttando al meglio la mobilità dolce per valorizzare le ferrovie storiche calabresi, sulle linee a scartamento ridotto e su quelle attualmente in disuso.

Il servizio viene proposto ogni domenica, durante le principali festività e d’estate anche di sabato, con corse in partenza da Camigliatello Silano alla volta di Silvana Mansio, la più alta stazione d’Italia a scartamento ridotto, a 1405 metri sul livello del mare, e ritorno.

Nel corso della giornata si è avuto modo di assaggiare i vini delle cantine: iGreco, Ferrocinto, Giraldi&Giraldi, Ippolito, Tenuta del Castello e Victor Group, accompagnandoli con formaggi e salumi locali, con l’intrattenimento di Nevis e Asya, una coppia di professionisti dell’arte magica che da più di 20 anni si esibiscono con show unici e originali rivolti ad adulti e bambini.

Grazie alla collaborazione delle cantine, i partecipanti hanno potuto approfondire la conoscenza vinicola del territorio, attraverso l’assaggio dei vini degustati, con la possibilità di confrontarsi direttamente con alcuni dei produttori presenti.

Il prossimo evento in programma sarà, in via del tutto eccezionale, nella notte di San Lorenzo, il 10 agosto.

Un entusiasmante viaggio sotto le stelle con apericena, guidati da esperti astrofili della GAM (gruppo astrofili Menkalian), alla scoperta della volta celeste.

La partenza è prevista alle ore 19 dalla stazione di Camigliatello Silano, con proiezione del cortometraggio “EQUILIBRIUM- UNA FAVOLA SILANA” di Alessio Falbo.



Fortuna Mazzeo