Inizia la stagione degli eventi al Glauco Beach a Soverato (CZ)

Il Glauco Beach a Soverato (CZ), il rinomato lido soveratese, ha ufficialmente dato inizio alla sua stagione degli eventi.

La stagione ha preso il via domenica 7 luglio con un evento che ha egregiamente combinato buon cibo, musica e lo splendido panorama della baia di Soverato offerto dalla location.

Lo chef del locale, Emanuele Platì, ha programmato una serie di eventi che coinvolgono altri chef della zona.

Gli chef Dario Finocchiaro ed Emanuele Platì

Ha riscosso un grande successo la serata di apertura, “Carbone e Champagne”, a quattro mani con lo chef Dario Finocchiaro (di Hostaria a Montepaone).

L’arte culinaria dei due giovani cuochi ha creato una splendida sinergia, rinnovando la cooperazione tra due amici di vecchia data.

Un classico estivo, la grigliata di pesce fresco, a cui ogni chef ha conferito il suo tocco personale, dando vita a una cena speciale fronte mare.

Nel corso della serata si sono susseguiti i sapori più classici, come gli spiedini di gamberi e seppie lardellati, scampi e cannolicchi alla brace, a sapori più ricercati come spiedini di pecora, gazpacho di pomodori affumicati di accompagnamento, una eccezionale porchetta di cernia e, per finire, un delizioso risotto cacio e pepe affumicato.

Bollicine a volontà per accompagnare ogni portata e la selezione musicale dei dj Mazza/Gariani di sottofondo, sono stati il connubio perfetto per una indimenticabile cena sulla spiaggia.

Quello di domenica è stato il primo dei tanti appuntamenti in programma nei mesi di luglio e agosto.

La prossima serata si terrà venerdi 26 luglio in collaborazione con “Manò piccola panineria di strada”, di Daniel Manolo Infusino, con cui lo chef Platì ideerà nuove sorprendenti pietanze.

Per info e prenotazioni:

https://www.glaucobeach.com/