La reggina Vanessa Foti è Miss Città di Corigliano-Rossano 2022

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Vanessa Foti, 18enne di Reggio Calabria, è Miss Città di Corigliano Rossano e vincitrice della terza selezione di Miss Italia Calabria 2022. Si piazza invece al secondo posto con la fascia Miss Rocchetta Bellezza Marianna Carbone, Miss terza classificata è Angelica De Seta, a seguire, quarta, si è classificata Marilena Paffile, poi Simona Terzi e Mirella Magliocco.

Vanessa Foti è riuscita, così, a guadagnarsi il consenso della giuria di esperti e professionisti presenti composta da: Bina Forciniti, Salvatore Garbato, Adele Virardi, Antonio D’amico, Francesco Altamura, Romana Cirillo, Veronica Gradilone, Nicola Ferraro, Elena Russo e Roberto Vitaro.

“Sono felicissima, per me rappresenta una soddisfazione immensa – dichiara Vanessa Foti Miss Città di CoriglianoRossano 2022 –. Frequento l’istituto tecnico economico indirizzo turistico, studio recitazione e mi piacerebbe affermarmi nel mondo del cinema e della moda. Spero che questo percorso mi aiuti a realizzare i miei sogni”

A condurre l’evento Andrea De Iacovo insieme a Linda Suriano che è anche il direttore artistico del concorso, arricchito dal corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro, e dalla voce armoniosa del giovane Francesco Ferraro.

L’evento a Corigliano-Rossano si è svolto sotto le stelle nel suggestivo Castello Ducale, colmo di fascino e storia risalente all’XI secolo edificato dai Normanni, definito come uno “fra i castelli più belli e meglio conservati esistenti nell’Italia meridionale”. Oggi un monumento nazionale e museo storico artistico culturale.

“Un ringraziamento va all’amministrazione comunale di Corigliano-Rossano per averci voluto fortemente, in particolare all’assessore Costantino Argentino, grazie all’associazione White Castle nelle figure di Anna e Agata che ci hanno accolto a braccia aperte. La grande macchina di Miss Italia non si ferma certo qui ed è pronta a proseguire il concorso in giro per le bellezze della nostra Calabria”, commentano gli agenti regionali Linda Suriano e Carmelo Ambrogio della CarliFashionAgency, agenzia esclusivista per il concorso di Miss Italia in Calabria.

Appuntamento alla prossima selezione che avverrà stasera, mercoledì 20 luglio 2022 alle ore 21:30, per assegnare la fascia di “Miss La Pecora Nera Beach” in località Colongi, Amantea (CS).