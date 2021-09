Lappano, 11enne cade dal balcone. In grave condizioni all’Annunziata

LAPPANO (CS) – Una bambina di soli 11 anni, per cause che sono in corso di accertamento, è precipitata dal balcone di un’abitazione a Lappano, nella frazione di Santo Stefano, da un’altezza di circa nove metri, dal secondo piano. Soccorsa da un’ambulanza è arrivata all’Annunziata in condizioni disperate. La piccola avrebbe riportato un politrauma e si trova in fin di vita nel reparto di terpia intensiva nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. I carabinieri indagano per chiarire le cause della caduta. Secondo quanto si apprende si sta valutando il trasferimento con un volo militare in un centro specializzato.