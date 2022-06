Nuoto, AQA Cosenza prima al Campionato regionale Master estivo a squadre

COSENZA – Dopo la vittoria nel Campionato Regionale Master indoor a squadre, ancora una volta AQA Cosenza si riconferma campione indiscusso durante il Campionato Regionale Master estivo a squadre.

«La permanenza sul gradino più alto del podio è frutto – si legge sul post Facebook del team rossoblù – di un lavoro di squadra con numeri e qualità sempre crescenti. Coesa nell’intento di rafforzare i rapporti umani ed interpersonali, AQA è vincente nello sport e nell’amicizia, base principale per ogni risultato importante! Il gruppo, con entusiasmo e voglia di aggregazione, aspetta con ansia le prossime sfide in vasca ed in acque libere!»