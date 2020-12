Nuova canzone per il cantautore cosentino Gianni Costanzo

COSENZA – Ritorna in campo con una nuova canzone il cantautore cosentino Gianni Costanzo – Il giovane cantautore cosentino Gianni Costanzo, dopo il successo ottenuto durante il primo lockdown con la canzone “Terra mia”, tra i più ascoltati della playlist “new generation” di Spotify, torna sulla scena in questi giorni con una Seconda canzone dal titolo“Penso ancora a te” . E’ il terzo singolo ed il secondo inedito del primo disco, “Sette”, del cantautore che ne comprende altri di altrettanta importanza su argomenti e sentimenti umani.

Anche per questo secondo brano, che può essere ascoltato, a partire da domani, giorno festivo dell’Immacolata, attraverso gli store digitali, ci sono state collaborazioni molto importanti, quali quella del compositore, arrangiatore e chitarrista Alessandro Guido, del contrabbassista Antonio De Luise, del pianista Giovanni Brunetti, del batterista Fabio Lizzani e del trombettista Rocco Riccelli.

Dopo l’esordio da cantautore con “Terra mia”, brano dedicato alla propria terra, con “Penso ancora a te” Gianni Costanzo parla di un uomo che prova ad allontanare un amore che, in fondo, lo ha già conquistato. Un sentimento così profondo da riportarlo anche a distanza di tempo a momenti, sguardi, così travolgenti da non lasciargli altra scelta che viverlo.

Anche se a tratti può sembrare nostalgico, il brano è soprattutto un omaggio ai sentimenti puri, veri, di quelli in grado di far superare anche i propri limiti e di cambiare in un istante il corso della vita.