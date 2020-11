Ospedali Covid, ora si potrà contare anche su quello di Acri

ACRI (CS) – Come preannunciato dal sindaco Pino Capalbo ieri, l’Ospedale “Beato Angelo”, è stato inserito bella rete ospedaliera Covid.

La Regione Calabria han infatti accolto, con ordinanza, attraverso le precisazioni all’Ordinanza n. 82 del 29 ottobre 2020, a firma di Antonio Belcastto, la richiesta inoltrata da Capalbo e dal Direttore Sanitario in cui veniva ribadito che lo stesso Presidio “è nelle condizioni di essere inserito nella rete Covid, perché in grado di garantire i percorsi in piena sicurezza per i pazienti covid senza creare promiscuità con le altre branche e secondo i protocolli stabiliti”. «Pertanto – così come anticipato nel corso dell’odierna riunione, tenutasi con il sistema della videoconferenza e con la partecipazione, fra gli altri, del Prefetto di Cosenza, del Commissario Straordinario dell’ASP di Cosenza, del delegato alla Sanità del comune di Acri – si conferma la possibilità di accogliere pazienti Covid-19 presso il Presidio Ospedaliero di Acri (CS), previa intesa fra le direzioni sanitarie delle strutture interessate».