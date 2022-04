Pallanuoto femminile, buon pareggio in rimonta per Cosenza

E’ finita in parità tra Cosenza Pallanuoto e la F&D H2O Velletri al termine di una gara che ha visto le cosentine autrici di una clamorosa rimonta. Dopo la battuta d’arresto di Domenica scorsa era importante riprendere la marcia per il “setterosa” cosentino e da questo punto di vista obiettivo raggiunto. Il 9-9 finale(1-5,4-3,2-1,2-0) premia il carattere e la determinazione con cui la Cosenza Pallanuoto ha cercato un risultato positivo dopo una partenza non semplice che ha visto la formazione ospite portarsi addirittura sul 7-1. Dopo il black out la Cosenza Pallanuoto ha acceso la luce costruendo la rimonta di parziale in parziale. Orgoglioso per il punto meritato il tecnico cosentino. “Una partita iniziata malissimo, sotto tono e che ci ha visti poco aggressivi – sottolinea Francesco Fasanella – ma abbiamo avuto una grande forza di reazione e abbiamo preso un punto insperato, cosa non semplice dal momento che ci siamo trovati in svantaggio di 7-1. Sono orgoglioso di questa squadra e ci tengo ad elogiarla perché alcune ragazze sono state male per tutta la settimana e cinque di loro hanno giocato con decimi di febbre”. La Cosenza Pallanuoto si è schierata con: Sena, Stavolo, Koide (3),Sangiovanni, Malluzzo (1), Marani (1), Sesti (1), Zaffina (1), Nisticò (2), Morrone, Le Fosse.