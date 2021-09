Paralimpiadi: Enza Petrilli è argento. Seconda medaglia per la Calabria

Dopo quella di Anna Barbaro nel triathlon, arriva dal tiro con l’arco una straordinaria seconda medaglia d’argento per la Calabria alle Paralimpiadi di Tokyo. Al suo esordio ai Giochi paralimpici, Enza Petrilli reggina di Taurianova, si è giocata la finale per l’oro contro la più accreditata campionessa iraniana Zahra Nemati che si è conclusa allo spareggio dopo un incredibile recupero dell’azzurra.

Il match finisce 6-5 (10-9) e vale il terzo oro consecutivo per Nemati, dopo l’oro di Londra 2012 vinto in finale con Elisabetta Mijno e quello di Rio 2016.

Per Enza Petrilli si tratta invece di un successo inimmaginabile se consideriamo che quella di Tokyo era solamente la sua seconda gara internazionale! «È un argento che brilla più di un oro, assolutamente inaspettato – ha detto l’azzurra subito dopo la freccia di spareggio -. È la mia seconda gara internazionale e per questi me la godo ancora di più», così la giovane arciere calabrese sul sito della Fitarco.

La finale

Dopo i primi 3 set Petrilli era sotto 1-5 (21-27,28-28, 20-25). Poi anche la Nemati commette qualche errore ed Enza ne approfitta vincendo il quarto e quinto parziale 22-21 e 25-23 che vale il 5-5 e lo shoot off. Nell’ultima freccia al 9 della Petrilli la campionessa iraniana piazza una X che nulla toglie al grande successo dell’arciera italiana.