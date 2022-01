Sci nordico, a Carlomagno si assegna la Coppa Città di Rotonda

Si terrà domenica 30 gennaio, con partenza alle ore 10, al Centro Fondo Carlomagno di San Giovanni in Fiore la “XXI Coppa Città di Rotonda – V Trofeo Tonino Esposito” inserita nel calendario nazionale e regionale del Comitato FISI Calabro Lucano.

La manifestazione di sci nordico aperta a tutte le categorie, valida per i campionati regionali Sprint e Gimkana a Tecnica Libera, avrebbe dovuto svolgersi in Basilicata, ma impedimenti di carattere tecnico indipendenti dalla volontà degli organizzatori hanno convinto la dirigenza e i volontari dello Sci Club Rotonda a spostare la gara in Calabria e ad avvalersi della collaborazione dello Sci Club Montenero e del Centro Fondo silano per rispettare il calendario federale.

La competizione sportiva permetterà l’assegnazione dei titoli regionali Sprint Tecnica Libera, utili alla qualificazione per i Campionati italiani, e si svolgerà seguendo il protocollo sanitario anti-Covid diffuso dalla Federazione. Iscrizioni possibili sino alle ore 14.00 di sabato 29 gennaio.