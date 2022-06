Tuffi, Giovanni Tocci al Mondiale. Fin Calabria: «Incollati davanti al televisore»

COSENZA – Domenica 26 Giugno a Budapest toccherà alla Italtuffi di Oscar Bertone scendere in vasca per i Mondiali di Tuffi, che vedranno impegnato anche l’atleta calabrese Giovanni Tocci che esordirà con Lorenzo Marsaglia nel trampolino sincronizzato tre metri nella giornata di apertura. A Tocci il Comitato Regionale Calabro della FIN attraverso il proprio Presidente ha rivolto in queste ore un calorose un in bocca al lupo. «Saremo incollati agli schermi televisivi – sottolinea Alfredo Porcaro – per seguire il nostro Giovanni Tocci e le aspettative sono tante perché sappiamo bene che il nostro campione non ha tralasciato nulla per arrivare concentrato e pronto ad uno degli appuntamenti più importanti nella carriera di un atleta, i Campionati Mondiali. Giovanni Tocci è un punto fermo della nostra nazionale e insieme ai suoi compagni darà il massimo per regalare grandi soddisfazioni a tutti i tifosi, portando in alto i colori azzurri».