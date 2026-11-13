“Allo Specchio”, Luca Achito presenta il suo romanzo d’esordio al Museo del Presente di Rende

Un intreccio di storie, sentimenti e fragilità umane al centro dell’incontro in programma mercoledì 25 novembre, tra letture, musica e dialogo con l’autore.

Ci sono specchi in cui ci guardiamo e altri in cui, finalmente, riusciamo a vederci. È da questa suggestione che prende vita Allo Specchio, il romanzo d’esordio di Luca Achito, pubblicato da Falco Editore, che sarà presentato mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 17:30, al Museo del Presente di Rende.

Il libro racconta le vicende di Lorenzo, Aurora e Lisa, tre protagonisti le cui esistenze si intrecciano attraverso percorsi paralleli, incontri, ricordi e suggestioni. Una narrazione che attraversa relazioni, sentimenti e fragilità, affidandosi a una scrittura essenziale e delicata, nella quale specchi, vetri e soglie diventano immagini simboliche di un viaggio dentro sé stessi e gli altri. Un romanzo che non offre risposte preconfezionate, ma invita il lettore a riconoscersi nelle storie e a trovare, tra le pagine, il proprio significato.

L’appuntamento sarà un’occasione per conoscere da vicino l’autore e il suo lavoro, in un incontro che unirà letteratura, letture e musica. A moderare la presentazione sarà Carmela Formoso. Interverranno l’editore Michele Falco e Attilio Sabato, direttore di TEN TV e autore della prefazione.

Alcuni brani del romanzo saranno affidati alle voci di Fabio Vincenzi e Carina Minervini, mentre le atmosfere dell’incontro saranno arricchite dagli interventi al violino di Flavia Salvagnoni, studentessa del Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza.

Un appuntamento culturale che si propone di andare oltre la semplice presentazione editoriale, offrendo al pubblico l’opportunità di entrare nell’universo narrativo di Allo Specchio e, forse, di ritrovare tra le sue pagine un riflesso di sé.

L’appuntamento: mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 17:30, presso il Museo del Presente di Rende (CS). Allo Specchio di Luca Achito, Falco Editore.