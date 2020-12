A Montalto Uffugo aperta sede locale U.Di.Con

MONTALTO UFFUGO (CS) – L’associazione per la difesa dei consumatori U.Di.Con ha aperto una nuova sede zonale a Montalto Uffugo, in via Olindo Blandi. L’Udicon è una associazione nazionale che ha come ragione sociale quella di informare, assistere, tutelare, promuovere, difendere e rappresentare i fondamentali diritti ed interessi, individuali e collettivi, dei consumatori e degli utenti di servizi, anche in via giudiziale. I cittadini vi si possono rivolgere per dirimere problematiche relative alla sanità, agli acquisti, all’alimentazione, alle banche e le assicurazioni, ai trasporti, le infrastrutture e ogni altro quesito relativo alle utenze.

Inoltre, l’associazione per la difesa dei consumatori mette a disposizione qualificati operatori per la risoluzione di controversie in materia di consumo e molti altri settori quali Telecomunicazioni, Poste, Energia, Trasporti e Banche.

Il responsabile della sede territoriale di Montalto Uffugo è Alberto Aletti ed è lui che offre una panoramica sul futuro dell’associazione.

«Puntiamo a fornire informazioni puntuali e precise ai consumatori – ha dichiarato Aletti – affinché possano essere realmente consapevoli dei propri diritti nel momento in cui hanno necessità di effettuare acquisti o devono rivolgersi ad enti e società terze. Il nostro obiettivo è dare un’assistenza capillare a tutti coloro che lo richiedono e siamo nelle condizioni di farlo grazie soprattutto agli strumenti offerti dalla conciliazione che permette di dirimere le controversie rivolgendosi ad una associazione come la nostra invece di ricorrere a un giudizio civile con tutto quello che comporta in termini di spese, tempo e affaticamento fisico e mentale. Gli associati possono usufruire del nostro servizio di conciliazione, grazie al quale è possibile risolvere controversie con imprese, operatori telefonici, compagnie elettriche, banche, compagnie di assicurazione e una serie di altri operatori e aziende, lasciando a noi ogni tipo di incombenze ed evitando, così, di dovere adire le vie legali».

«Il secondo obiettivo – prosegue Aletti – prevede l’assistenza e la tutela mediante i nostri consulenti o, in alternativa, attraverso i contatti telefonici, per posta o per mail. Il terzo obiettivo è il risparmio. Udicon vuole fornire al consumatore in concreto la possibilità di vagliare le effettive possibilità di risparmio esistenti nei diversi settori e vagliando insieme le scelte già intraprese nell’esclusivo interesse del consumatore. Questo principio – ha concluso Alberto Aletti – caratterizza lo spirito dell’associazione per la difesa dei consumatori: unione e coesione di persone che contribuiscono alla difesa e alla tutela di tutti».