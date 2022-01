A Rende due Open Vax Night: vaccini senza prenotazione fino a mezzanotte

RENDE (CS) – L’offerta di giornate e serate per la vaccinazione in tutto il paese – chiamate Open Vax days & nights – è stata accolta molto bene e da molti comuni della penisola. Non fa eccezione la città di Rende che ha indetto due Open Vax Night.

I primi appuntamenti sono previsti per giorno 26 e 28 gennaio 2022 al centro vaccinale “Poliambulatorio G. de Maio” a Quattromiglia di Rende. L’apertura dei centri vaccinali avverrà dalle ore 19 e fino alle 23:50.

Il distretto sanitario Valle Crati ha organizzato l’evento al fine di potenziare le attività della campagna vaccinale anticovid. L’ingresso sarà libero a tutti coloro che hanno compiuto il 12° anno d’età. Per la somministrazione dei vaccini non è necessaria la prenotazione.