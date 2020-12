Acri, ultimato il nuovo palazzetto dello sport

Per ultimare i lavori ci sono voluti 5840 giorni, 16 anni, e domani verranno piantati 30 alberi accanto all’impianto. «Renderemo coloratissima l’area di 12 mila metri quadrati attorno alla struttura con delle aiuole non appena inizierà la bella stagione. Le Amministrazioni, i sindaci, si giudicano per ciò che riescono a realizzare. La nostra idea per il futuro é quella di rendere questa zona fruibile il più possibile: abbiamo immaginato anche un percorso fluviale, un’area picnic ed un parco giochi per i nostri bambini», ha dichiarato il Primo cittadino Capalbo.

Il taglio del nastro sarebbe in programma per il prossimo 28 dicembre.