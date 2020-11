ACRI (CS) – Il sindaco di Acri Pino Capalbo, con una breve comunicazione ai suoi concittadini, ha ufficializzato la sospensione dell’ attività didattica in presenza per tutte le scuole cittadine.

«Dopo aver acquisito i pareri dei dirigenti scolastici, sentito il responsabile della medicina legale di Acri e vista la nota del Dipartimento di Prevenzione di Cosenza, si comunica che – si legge sulla pagina del sindaco – le attività scolastiche in presenza saranno sospese fino a giorno 3 dicembre 2020».

In ambito scolastico, quindi, nel comune presilano si protende per la via della prudenza per cercare come possibile di mettere un argine al diffondersi del contagio da Covid-19.