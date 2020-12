Ad Amendolara si accendono le luminarie: «Segno di fiducia e serenità»

AMENDOLARA (CS) – Anche in questo anno segnato dalla pandemia, Amendolara non rinuncia all’atmosfera natalizia. Nonostante l’emergenza sanitaria da Coronavirus, nelle vie principali di Paese e Marina si sono accese le luminarie. Sarà un Natale diverso dal solito, ma l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Antonello Ciminelli, vuole sottolineare l’importanza di dare valore alle piccole cose, quelle che ci sono sempre state, per trasmettere un messaggio di speranza e di condivisione.

«Il Covid – ha dichiarato il sindaco Ciminelli – sta mettendo a dura prova tutti noi. È un periodo di grande difficoltà, ma ciò non deve farci dimenticare le nostre tradizioni, i valori caratterizzanti la nostra cultura. Le luci di Natale dunque vogliono testimoniare un segno di fiducia e di serenità affinché presto l’Italia e tutto il Mondo potranno rialzarsi. Queste festività – ha concluso il primo cittadino – devono rappresentare un’occasione importante per riscoprire i valori più autentici della famiglia e della solidarietà».