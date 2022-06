Ad Amendolara tutto pronto per la terza edizione dell’“Istrioni-Camp”

AMENDOLARA (Cs) – “Istrioni-Camp” è ai nastri di partenza. Anche quest’anno, per il terzo consecutivo, dal 4 al 16 luglio, dalle 9 alle 13, torna il campo estivo a cura dell’associazione culturale “L’Istrione”, presieduta da Filomena Presta, nella suggestiva location dell’agriturismo “La Lista”, ad Amendolara Marina. Tante le attività formative, sportive e ludiche previste per bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni. Dal primo campionato di calcetto all’hip-hop; ma anche tiro con l’arco, giochi d’acqua, fitness e yoga a contatto con la natura. E poi, diversi laboratori. Burattini, giardinaggio, body painting, sfide in cucina, musica tradizionale, organetto, canto rap, comunicazione e giornalismo. Solo per citarne alcuni. Il tutto, ovviamente, in base all’età dei partecipanti.

Quest’anno “Istrioni-Camp” raddoppia. Non solo il “campo base” ma, nel pomeriggio, per chi fosse interessato, le attività si concentreranno sul tema delle Serie Tv, grazie alla collaborazione dell’associazione e della sua presidente Presta con la Renate Casting, agenzia di spettacolo per bambini con sede a Roma, presente con dei ragazzi provenienti da tutta Italia che alloggeranno nelle strutture ricettive locali. Previsti casting, lezioni tematiche e shooting fotografici. Parteciperà anche Renate, direttrice dell’agenzia (mamma di Eleonora Cadeddu, la celebre “Annuccia” di “Un medico in famiglia”).

Oltre alla valorizzazione del territorio amendolarese, “Istrioni-Camp” punterà anche sulla promozione delle bellezze circostanti con delle uscite nei dintorni. Divertimento e formazione, dunque, nel campo estivo diventato ormai riferimento nell’Alto Jonio, che vede un lavoro incessante, da parte delle operatrici, già da diverse settimane, per garantire professionalità e impegno.

Le iscrizioni sono aperte fino al 27 giugno. Per maggiori informazioni e dettagli: 320/8767159.