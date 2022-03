Agape Acri, convegno per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’Autismo

ACRI (CS) – L’associazione AGAPE -Associazione Autismo Acri, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell’Autismo, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Acri, presenta il convegno “SENTI, ESPLORA, VESTI L’AUTISMO”, in programma sabato 2 Aprile 2022, alle 17:30, nella sala consiliare di Palazzo Sanseverino – Falcone.

L’obiettivo è quello di richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico e, ricordare la necessità di politiche sanitarie, educative e sociali che migliorino servizi e risorse a supporto delle famiglie. Per chi vive tutti i giorni i disagi e le problematiche legate alla condizione dello spettro autistico, in questa giornata si vuole favorire una maggiore consapevolezza sul tema dell’Autismo, far conoscere e diffondere, tra i banchi di scuola, nei giovani, tra gli adulti le regole ed i suggerimenti che possano aiutare per relazionarsi con un bambino, un ragazzo, un adulto autistico.

L’esperienza e la professionalità delle figure che quotidianamente lavorano con l’Autismo, saranno al centro dell’incontro di sabato 2 Aprile. I professionisti tratteranno le varie criticità legate all’Autismo, mettendo in

evidenza come gli interventi professionali, sociali e relazionali possono contribuire a far emergere in ciascuna persona con Autismo i propri punti di forza.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare ed in particolar modo la comunità scolastica. L’AGAPE vuole rendere la scuola parte attiva del progetto, coinvolgendola in un percorso di riflessione e confronto sulla tematica dell’Autismo. Il frutto del loro lavoro, gli elaborati realizzati dagli tutti gli studenti delle scuole acresi, verrà esposto durante il convegno nella giornata del 2 Aprile.

Alla manifestazione interverranno il presidente dell’AGAPE Simona Ceccotti, il primo cittadino acrese Pino Capalbo, l’assessore alle pari opportunità Anna Cecilia Miele e l’assessore ai servizi sociali Amedeo

Gabriele.

Ringraziamenti a cura della psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale Maria Lucia Di Leone, degli operatori del Centro riabilitativo età evolutiva di Acri, della psicologa responsabile del parent-traning

nell’Autismo Adriana Palermo, del garante dei diritti delle persone disabili per il comune di Montalto Uffugo ed insegnante di sostegno Carmen Romano, della logopedista Federica Meda e della biologa nutrizionista Anna

Coschignano.

Modererà la psicomotricista, musicoterapista e specializzata in psicologia clinica e

della riabilitazione Giulia Forte.