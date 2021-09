Amministrative Cosenza: 11 le liste depositate in Comune nella prima giornata di presentazione

COSENZA – Nessuna nuova lista è stata depositata nel pomeriggio di oggi e fino alle ore 20,00 rispetto a quelle che erano state presentate nella mattinata. Sono rimaste, infatti, 11 le liste depositate, alle ore 20,00 di stasera, nel salone di rappresentanza del Comune di Cosenza, a conclusione della prima giornata dedicata alla presentazione delle liste, in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, che porteranno al rinnovo del Consiglio comunale ed alla elezione del nuovo Sindaco della città di Cosenza. 5 delle 11 liste presentate sono collegate al candidato Sindaco Francesco Civitelli, mentre le altre 6 sono collegate al candidato Sindaco Francesco De Cicco.

Questo il dettaglio delle 5 liste collegate al candidato Francesco Civitelli:

– Civitelli Sindaco;

– Su La Testa Cosenza con Civitelli Sindaco;

– Un Fiore X Cosenza – Civitelli Sindaco;

– Giovani con Civitelli Sindaco;

– Costruiamo il futuro – Civitelli Sindaco

Le altre 6 liste presentate oggi sono, invece, collegate al candidato a Sindaco Francesco De Cicco e sono:

– Francesco De Cicco Sindaco;

– Cosenza Libera Francesco De Cicco Sindaco;

– Sindaco Cosenza per il sociale con Francesco De Cicco Sindaco;

– Sì Amo Cosenza De Cicco Sindaco;

– Sette Colli Francesco De Cicco Sindaco;

– Pensiero Azione PPA Popolo Partite Iva la politica dei giovani De Cicco Sindaco;

Le operazioni finalizzate al deposito delle liste, alle quali ha sovrinteso il segretario generale di Palazzo dei Bruzi, avv.Alfonso Rende, sono iniziate puntualmente, come da programma, alle ore 8,00 di questa mattina e si sono concluse alle ore 20,00. Intorno alle ore 9,00 di stamattina hanno fatto la loro comparsa nel salone di rappresentanza i primi depositari delle liste. Le operazioni si sono svolte regolarmente e con il massimo dell’attenzione. In questa prima fase si sta procedendo ad una verifica della documentazione nel suo complesso elencata nella ricevuta, a firma del Segretario generale, poi trasmessa alla Commissione elettorale circondariale presieduta dalla Dott.ssa Regina Antonella Bardari, vicario del Prefetto di Cosenza. Una volta terminata la fase di deposito delle liste che si concluderà domani, sabato 4 settembre, alle ore 12,00 (termine perentorio) tutta la documentazione sarà sottoposta alla valutazione della Commissione elettorale circondariale di Cosenza che provvederà ad ammettere o a ricusare le liste, laddove dovesse riscontrare delle irregolarità non sanabili. Domani, sabato 4 settembre, ultimo giorno a disposizione. Il salone di rappresentanza riaprirà alle ore 8,00 e sarà possibile presentare le liste, con la relativa documentazione, entro e non oltre le ore 12,00.