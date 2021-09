Amministrative Cosenza: 8 i candidati a sindaco, 29 le liste presentate

COSENZA – Sono otto i candidati a sindaco che si contenderanno la guida della città di Cosenza alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. 29, invece, le liste, collegate ai candidati alla carica di primo cittadino, presentate questa mattina, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, entro il termine perentorio di oggi alle ore 12,00. Si è conclusa così la fase di presentazione delle liste in vista delle prossime elezioni amministrative che decreteranno il nome del nuovo Sindaco della città di Cosenza e che disegneranno il nuovo Consiglio comunale.

In lizza per la poltrona di sindaco sono:

Francesco Alessandro Caruso detto Franz (3 le liste collegate: Partito Democratico; Franz Caruso Sindaco e Partito Socialista Italiano), Francesco Caruso (a lui sono collegate 8 liste: Occhiuto per Caruso Visione Continuità, Forza Cosenza – Francesco Caruso Sindaco, Fratelli d’Italia, Unione di Centro Calabria, La Cosenza che vuoi, Coraggio Cosenza, Bella Cosenza e Lega Salvini Calabria), Francesco Civitelli (con 5 liste collegate: Civitelli Sindaco, Su La Testa Cosenza con Civitelli Sindaco, Un Fiore X Cosenza – Civitelli Sindaco, Giovani con Civitelli Sindaco, Costruiamo il futuro – Civitelli Sindaco), Francesco De Cicco (6 le liste a sostegno: Francesco De Cicco Sindaco, Cosenza Libera Francesco De Cicco Sindaco, Sindaco Cosenza per il sociale con Francesco De Cicco Sindaco, Sì Amo Cosenza De Cicco Sindaco, Sette Colli Francesco De Cicco Sindaco, Pensiero Azione PPA Popolo Partite Iva la politica dei giovani De Cicco Sindaco), Valerio Formisani (sostenuto da Cosenza in Comune), Fabio Gallo (lista collegata: Noi), Francesco Pichierri (due le liste collegate: Democrazia Cristiana e Noi Italia), Bianca Rende (sostenuta da 3 liste: Bianca Rende Sindaca, Tesoro Calabria con Tansi e Movimento Cinque Stelle).

“Tutto – ha sottolineato il Segretario generale di Palazzo dei Bruzi, avv.Alfonso Rende, al termine delle operazioni di presentazione delle liste – si è svolto nella massima serenità, con la massima collaborazione da parte dei depositari delle liste che hanno rispettato pazientemente i tempi di verifica di tutta la documentazione presentata che oggi stesso verrà trasmessa alla commissione elettorale circondariale, presieduta dalla Dott.ssa Regina Antonella Bardari, vicario del Prefetto di Cosenza, che si pronuncerà sulla definitiva ammissione di liste e candidati.