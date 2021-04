Anche i treni di Ferrovie della Calabria saranno alimentati a idrogeno green

COSENZA – Un primo segno tangibile dell’impegno di Ferrovie della Calabria per una transizione sostenibile in linea con le indicazioni fornite dal PNRR attraverso cui l’azienda di trasporti auspica sia finanziato il progetto presentato dalla Regione per l’ammodernamento della tratta Cosenza – Catanzaro e su cui potranno essere impiegati treni ad emissioni zero.

Nelle intenzioni dell’AU Aristide Martino Vercillo quella di alimentare nel più breve tempo possibile treni e autobus della Società, ad idrogeno.

E’ stata avviata proprio per questo motivo, ma anche per le anticipate volontà di creare sinergie con gli enti di ricerca e formazione territoriali, una prima fase progettuale con l’Università della Calabria ed in particolare con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale – DIMEG.

Infatti, nei giorni scorsi, è stata firmata una convenzione tra l’Amministratore Unico di FdC e il Direttore del DIMEG, per intraprendere una attività di ricerca sullo studio di fattibilità per la realizzazione di una centrale di produzione di idrogeno green da utilizzare per alimentare i futuri convogli di Ferrovie della Calabria.

Sono stati nominati responsabili scientifici: per la Società FdC l’Ing. Alessandro Marcelli, coadiuvato dall’ing. Michele Bruno; per il DIMEG, la Professoressa Petronilla Fragiacomo, coadiuvata dal suo gruppo di ricerca “Fuel Cell and Hydrogen“, per la definizione della soluzione di infrastruttura tecnologica e dei componenti di sistema della centrale di produzione di idrogeno e per la certificazione di idrogeno verde; la Professoressa Anna Pinnarelli, assieme agli altri componenti del gruppo di ricerca di “Sistemi Elettrici per l’Energia”, per la definizione della soluzione di infrastruttura elettrica per l’alimentazione della centrale di produzione di idrogeno e per la certificazione di Idrogeno verde.