Annunziata, open day di Broncopneumologia Pediatrica: visite gratis per i più piccoli

COSENZA – Open day di Broncopneumologia Pediatrica, il prossimo 21 maggio all’ospedale Annunziata di Cosenza.

L’iniziativa, promossa dalla UOC di Pediatria diretta dal ff dr Natale Dodaro, si inserisce nel programma di sensibilizzazione e prevenzione del mese di maggio – il 3 maggio ricorre la Giornata Mondiale dell’Asma – promosso dal network internazionale Global Iniziative for Asthma (GINA) allo scopo di aumentare le conoscenze della malattia e migliorarne il trattamento, che vede coinvolta anche la Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI).

Visite gratuite per tutta la giornata le dr.sse Rosa Ambrosio e Anna Franca Palermo, dell’equipe di Pediatria dell’Annunziata, visiteranno i piccoli pazienti ed effettueranno la spirometria, presso l’ambulatorio di preospedalizzazione sito all’ingresso dell’Ospedale – via Migliori.

L’asma è una delle patologie croniche più diffuse e, in età pediatrica rappresenta la malattia cronica più frequente.

Nei paesi occidentali infatti interessa un bambino su 10 con notevoli ricadute negative sia in termini di costi sanitari che socio-economici. L’asma acuto è poi causa di frequenti accessi in pronto soccorso e di numerosi ricoveri in ospedale e può, in alcuni casi, mettere anche a rischio la vita del paziente. Nonostante questo, nella diagnosi e nel trattamento di questa patologia si registra una disomogeneità di comportamento sia in ospedale che sul territorio.

La Giornata Mondiale dell’Asma 2022 si propone pertanto di sensibilizzare sia i medici che i pazienti ad una corretta gestione diagnostico terapeutica della malattia, finalizzata a garantire il benessere dei bambini e la prevenzione di eventuali complicanze.

E’ necessario prenotare la visita al seguente numero:

0984.681544

martedì e mercoledì

dalle ore 13.00 alle ore 15.00.