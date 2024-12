Antonio Siniscalchi dell’Annunziata di Cosenza eletto segretario nazionale della Società Italiana Interdisciplinare Neurovascolare

Il dottor Antonio Siniscalchi, medico Neurologo dell’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza è stato eletto alla unanimità Segretario Nazionale della Società Italiana Interdisciplinare Neurovascolare, nel corso del 31° Congresso Nazionale che si è svolto a Pescara sul tema: “Pocus e intelligenza artificiale tra presente e futuro”. Un riconoscimento al dottore Siniscalchi per le esperienze e competenze professionali, nonché per le numerose pubblicazioni nell’ambito della patologia cerebrovascolare. Durante il Congresso che ha visto la partecipazione nelle sessione congiunte di altre società scientifiche quali la Società Italiana dello Studio sullo Stroke e la Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare, è stato ribadita l’importanza di una multidisciplinarietà, con il coinvolgimento di diverse figure professionali mediche. Sì è parlato inoltre dell’importanza del Pocus in medicina, ovvero l’utilizzo di un un ecografo portatile per una migliore accuratezza diagnostica. La metodica ad ultrasuoni, attraverso un esame ecografico, può migliorare l’accuratezza diagnostica non solo nella patologie mediche in generale, ma di recente anche nelle patologie neurologiche come la patologia cerebrovascolare. Altro aspetto importante analizzato il sempre più utile e frequente binomio tra l’intelligenza artificiale e la medicina. “L’intelligenza artificiale – stato evidenziato – trova una sua applicabilità anche nella metodica ad ultrasuoni per aumentare l’accuratezza e la precisione dei dati raccolti e in una patologia cerebrovascolare potrebbe rappresentare un utile supporto per una migliore diagnosi e trattamento di questa patologia. In occasione del Congresso Nazionale SINV si è insediato il nuovo consiglio direttivo.