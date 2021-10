Arriva il ministro Messa all’Unical, studenti in protesta

COSENZA – Un centinaio di studenti dell’Unical di ‘Rinnovamento è futuro’ e ‘Athena’ stanno inscenando un protesta perché lamentano delle trattenute eccessive sulle borse di studio. “Giù le mani dalle borse di studio” è la scritta che campeggia sul ponte dell’università dove si trovano i ragazzi per il sit-in, di fronte l’aula magna dove era attesa la ministra dall’Università e ricerca Maria Cristina Messa per l’inaugurazione del primo Anno Accademico del CdL in Medicina e Tecnologie Digitali all’Università della Calabria.

La ministra non è arrivata a causa dello sciopero dei trasporti e si collegherà in video conferenza. Intanto, il corso di laurea ha già cinquanta immatricolati e nel pomeriggio inizieranno le lezioni.