Aumentano i contagi, Castrovillari rischia la zona arancione

CASTROVILLARI – Il centro del Pollino conta 140 contagi da Covid 19 e rischia di diventare “zona arancione“. A stabilire l’adozione del provvedimento dovrà essere l’unità di crisi regionale ma la richiesta di istituzione della zona arancione è stata formalizzata dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza considerato il quadro epidemiologico in forte crescita.

In base ai dati forniti dal primo cittadino, Mimmo lo Polito, i positivi dovrebbero essere 140 con una persona ricoverata ma non in gravi condizioni. Il sindaco si è rivolto anche per questo alla sua comunità invitando tutti a evitare le situazioni di rischio come feste e veglioni privati in luoghi chiusi dove non esiste alcun controllo su distanziamento, obbligo di green pass e uso delle mascherine.

“Evitiamo le situazioni rischiose – ha sostenuto il sindaco di Castrovillari – il divertimento a ogni costo, senza cautele e protezioni. I nostri cari, genitori anziani, soggetti fragili, oggi anche e soprattutto i più piccolini, sono gli stessi che con tanta attenzione abbiamo tutelato nella prima fase del contagio e che abbiamo il dovere di continuare a tutelare sapendo bene come si fa. In una parola ‘cautela’ e anticipiamo noi le misure che governo centrale o regionale potranno adottare”.