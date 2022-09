Belvedere, 30 studenti argentini ospiti dei Licei Campanella con il progetto Pitagora Mundus

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – I Licei Tommaso Campanella inaugurano il nuovo anno scolastico nel segno della valorizzazione del territorio e della promozione della cultura della cooperazione e dell’inclusione.

Questa mattina ha preso il via il progetto Pitagora Mundus che vedrà la presenza di 30 ospiti argentini nel borgo di Belvedere Marittimo.

Alla conferenza di apertura, tenutasi nei locali dei Licei, erano presenti la dirigente scolastica Annina Carnevale; il Sindaco di Belvedere, Vincenzo Cascini; l’assessore al Turismo, Marco Carrozzino; l’assessore alla Cultura, Raffaella Sansoni; il responsabile del progetto, Salvatore La Porta; a moderare la giornalista Fabrizia Arcuri.

Il Sindaco ha subito dato il benvenuto al gruppo di studenti argentini che, dal 5 al 29 settembre, vivranno nella città di Belvedere per frequentare un corso di lingua italiana e conoscere il territorio in tutte le sue bellezze e peculiarità.

Gli ospiti argentini, trenta e di diverse età, sono arrivati in Calabria grazie al progetto Pitagora Mundus. Si tratta di un programma di formazione basato prevalentemente su uno scambio studentesco internazionale che si sviluppa tra diversi comuni Calabresi (chiamati “Borghi della Sapienza”) e altrettante città nel mondo.

I Licei di Belvedere diventano così una “Scuola della Sapienza” ospitando i corsi di lingua italiana articolati nei livelli A1, A2 e B1;

Gli studenti argentini frequenteranno le aule dei Licei per circa un mese, fino a sostenere la prova d’esame e conseguire il diploma di merito che sarà consegnato presso i Licei giorno 29 settembre.

“Siamo onorati e felici di poter ospitare uno scambio studentesco internazionale che andrà certamente ad arricchire la nostra scuola – ha spiegato la dirigente Annina Carnevale; – gli scambi costituiscono esperienze di particolare interesse, sono il modo più efficace per approfondire la conoscenza di una lingua e di una cultura straniera, permettono di espandere conoscenze ed abilità, di scoprire punti di vista differenti che vanno ad accrescere l’esperienza formativa, professionale e umana; per questo siamo lieti di contribuire alla diffusione della conoscenza e valorizzazione della nostra cultura, del nostro territorio, di sostenere progetti come questi, tesi a rafforzare lo spirito di

cooperazione tra diversi paesi”.

IL PROGRAMMA PITAGORA MUNDUS

Pitagora Mundus si pone l’obiettivo di creare cooperazione, dando la possibilità ai partecipanti di scoprire e approfondire la conoscenza dei paesi ospitanti, rivalutare e tutelare la ricchezza culturale dei centri storici. Il borgo di Belvedere diventa una delle aree di formazione e conoscenza della cultura: “Parte questo progetto che ancora una volta vede rafforzare il legame e la collaborazione tra i Licei Tommaso Campanella con le associazioni del nostro territorio e il Comune di Belvedere Marittimo – ha sottolineato Raffaella Sansoni, assessore alla Cultura e docente dei Licei – Gli ospiti argentini si immergeranno completamente nella cultura del nostro paese, studiando la lingua, conoscendo le nostre tradizioni, la nostra cucina, il nostro territorio e la nostra storia. Sarà un gemellaggio umano ricco di occasioni di confronto e di crescita”. Anche l’assessore al turismo, Marco Carrozzino, ha sottolineato come progetti di questo tipo siano utili per lo sviluppo del territorio, per la creazione di una nuova offerta turistica che sappia attrarre viaggiatori internazionali offrendo loro un ventaglio di esperienze da vivere.