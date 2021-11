Bollettino Covid Calabria: +163 nuovi positivi su 5300 test

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.397.363 (+5.305).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 91245 (+163) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 288 (14 in reparto, 6 in terapia intensiva, 268 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.666 (11.503 guariti, 163 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.413 (49 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.360 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27.773 (27.102 guariti, 671 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 165 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 161 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.794 (8.676 guariti, 118 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.447 (38 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.407 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30.883 (30466 guariti, 417 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 323 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 315 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.034 (6.930 guariti, 104 deceduti).

BOLLETTINO 23 NOVEMBRE

Tamponi effettuati 1.397.363 (+5.305), percentuale dei tamponi positivi al 3,07%

Casi Totali: 91.245 (+163)

Catanzaro 11.954 (+19)

Cosenza 29.186 (+36)

Crotone 8.959 (+18)

Reggio Calabria 32.330 (+80)

Vibo Valentia 7.357 (+10)

Altra Regione o Stato Estero 1.459 (0)

Guariti: 86.003 (+246)

Catanzaro 11.503 (+33)

Cosenza 27.102 (+118)

Crotone 8.676 (+30)

Reggio Calabria 30.466 (+47)

Vibo Valentia 6.930 (+17)

Altra Regione o Stato Estero 1.326 (+1)

Deceduti: 1.483 (0)

Attualmente Positivi: 3.759 (-83)

Catanzaro 288 (-14)

Cosenza 1.413 (-82)

Crotone 165 (-12)

Reggio Calabria 1.447 (+33)

Vibo Valentia 323 (-7)

Altra Regione o Stato Estero 123 (-1)

– In Isolamento: 3.631 (-80)

Catanzaro 268 (-16)

Cosenza 1.360 (-79)

Crotone 161 (-12)

Reggio Calabria 1.407 (+34)

Vibo Valentia 315 (-6)

Altra Regione o Stato Estero 120 (-1)

– In Reparto: 116 (-3)

– In Rianimazione: 12 (0)