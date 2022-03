Calabra Maceri, Sos rifiuti nel cosentino “esponete solo se necessario”

COSENZA – Il blocco dei trasferimenti dei container allo scalo di Gioia Tauro a causa del conflitto in Ucraina, gli stoccaggi al limite del consentito e l’impossibilità per la Società Calabra Maceri di smaltire gli scarti di lavorazione delle linee di trattamento dei rifiuti urbani hanno costretto la stessa società, a partire da oggi, a ridurre drasticamente gli ingressi nell’impianto di trattamento di Rende, con la conseguenza che è notevolmente limitata la capacità di accogliere nello stesso impianto i rifiuti indifferenziati. Le difficoltà sono state comunicate da “Calabra Maceri e servizi Spa” a tutti i comuni dell’Ambito territoriale ottimale (ATO) di Cosenza. A seguito della comunicazione, il Sindaco Franz Caruso e l’Amministrazione comunale invitano la cittadinanza a limitare l’esposizione della frazione residuale ai soli casi in cui sia strettamente necessario, al fine di tutelare il decoro e l’igiene pubblica.

L’Amministrazione comunale ricorda, altresì, che una corretta pratica di differenziazione dei rifiuti, consente, con un minimo sforzo da parte di tutti, di diminuire i quantitativi da smaltire in discarica, salvaguardando l’ambiente e riducendo le spese a carico della collettività.