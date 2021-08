Calabria rovente, picchi fino a 44°. Reggio e Cosenza da bollino nero

COSENZA – Oggi e domani, secondo il sito del 3bmeteo.it saranno “le due giornate più infuocate. Le temperature massime potranno arrivare a 40°C anche in prossimità della costa come a Reggio Calabria e nel Lametino, nella provincia di Cosenza andrà peggio con massime che potranno toccare anche i 43-44°C. 40°C diffusi anche sulle pianure interne come la Piana di Gioia Tauro e il Sibarese. 38-40°C anche nella provincia di Catanzaro. Valori elevati anche in montagna con massime ben oltre i 30°C anche alla quota di 1000m. In aggiunta condizioni afose interesseranno i litorali, soprattutto tirrenici dove a scapito di qualche grado in meno la calura sarà spesso opprimente, soprattutto di notte”.

“Da giovedì leggero ridimensionamento – prosegue 3BMeteo.it – ma non si tratterà di una rinfrescata, solo di una contenuta diminuzione delle temperature di 3-5°C) che resteranno comunque su valori elevati ed al di sopra delle medie stagionali. Insomma farà molto caldo per l’intera settimana ma occhio a questi primi giorni, evitare le attività all’aperto, bere molto e uscire di casa solo per il necessario”.

Weekend di ferragosto “ancora caldo” – concludono – “con punte di 37-38°C nel Cosentino, nel Sibarese e sulla Piana di Gioia Tauro, un po’ meglio sulle zone costiere con massime non oltre i 33-34°C a Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro. Afa ancora moderata lungo i litorali”