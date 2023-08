Campora S.G.: salta la processione di San Francesco. Il nuovo programma dei festeggiamenti

AMANTEA (CS) – Il parroco insieme al gruppo organizzativo della festa patronale di Campora San Giovanni ha fatto sapere ai fedeli che quest’anno non si terrà la tradizionale processione a mare della statua di San Francesco con la reliquia del Santo Mantello prevista per il pomeriggio di venerdì 25 agosto. «Ringraziamo l’amministrazione comunale – si legge nel comunicato stampa – che si è impegnata nell’aumentare il pescaggio all’ingresso del porto, e che avantieri ha inviato le nuove rilevazioni via pec così da permettere alla Capitaneria di Vibo Valentia una modifica all’ordinanza per consentire ai mezzi nautici l’entrata e l’uscita dal porto (con pescaggio di 1,10 m). La modifica dell’ordinanza, che potrebbe arrivare nelle prossime ore, NON AUTORIZZA la parrocchia a fare la processione a mare, ma ci autorizzerebbe ad andare avanti con l’iter burocratico che prevede:

1. la richiesta del RINA, con l’invio da Messina di un controllo dell’imbarcazione per una verifica sia sul numero delle persone consentite a bordo che del trasporto dell’effige del Santo

2. avuto l’ok del RINA al trasporto di persone e statua, che potrebbe non avvenire nella stessa giornata, tutto l’incartamento è sottoposto a verifica della Capitaneria di Cetraro a cui compete il porto di partenza di San Lucido.

Si comprende bene che nelle migliori delle ipotesi (poco probabili), ad esempio che nelle prossime ore arrivasse la modifica dell’ordinanza da parte di Vibo e domani Messina mandasse il controllo RINA (molto più improbabile), non avremmo in ogni caso a disposizione quei 2-3 giorni che consentirebbero Cetraro a fare tutte le ordinanze e permessi. Ci teniamo a ringraziare la nostra Capitaneria con cui abbiamo provato a vagliare ogni tipo di soluzione che poteva non far saltare questo evento atteso non solo da tutta la comunità camporese, ma anche dai paesi toccati durante il tragitto e che quest’anno avrebbero avuto il momento di sosta e preghiera».

Di seguito il nuovo programma della giornata del 25 agosto:

Ore 18.30 – Raduno al porto e inizio del santo rosario 19.00 – Accoglienza del Santo e della reliquia del Santo Mantello;

Ore 19.30 – Santa Messa solenne e benedizione del mare;

Al termine il Santo verrà trasportato e tramite corteo auto verrà portato in piazza dove verrà accolto ufficialmente con i fuochi d’artificio e posizionato in chiesa dando inizio alla novena ed ai festeggiamenti che dureranno fino al 03 settembre.