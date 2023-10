Capodanno Rai in Calabria, è ufficiale: si terrà a Crotone

CROTONE – Ora è ufficiale, il Capodanno Rai 2024 si terrà in Calabria, a Crotone. Ad annunciarlo sui social il governatore Roberto Occhiuto, dopo una riunione con il sindaco della città, Vincenzo Voce, il presidente della Provincia e i dirigenti della Rai.

“Abbiamo vinto ogni resistenza: il Capodanno del 2023 per la Rai in Italia si farà a Crotone.” Con una storia su Instagram il governatore conferma le indiscrezioni. “Sarà una grande occasione per promuovere la Calabria e questa bellissima provincia, sempre troppo poco considerata anche dagli stessi calabresi”. L’edizione sarà condotta da Amadeus.