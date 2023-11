Cariati: l’Amministrazione comunale punta su centro storico, prodotti tipici e mercatini di Natale

Promuovere il territorio di Cariati è la mission del primo cittadino Cataldo Minó e dell’amministrazione comunale, che mettono a punto un nutrito piano strategico delle attività promozionali. Al via, già per questo mese di dicembre, due importanti manifestazioni che hanno come obiettivo la valorizzazione ed il consolidamento dell’identità territoriale locale.

Atteso per venerdì 1 e sabato 2 dicembre “Per riscoprire un borgo. Alla scoperta dell’identità e del pesce dei nostri mari. Tesori nascosti tra olio, vino e pescato”, il primo duplice evento di promozione e sensibilizzazione del patrimonio storico-culturale di Cariati, assieme ai maggiori prodotti coltivati in loco, simbolo della cittadina.

L’iniziativa che vede il contributo della Regione Calabria, si inserisce nell’ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020 ed è promossa insieme alla società cooperativa Sentiero Sostenibile Srl di Corigliano-Rossano al Flag Borghi Marinari dello Jonio.

Ad inaugurare la kermesse, venerdì 1 dicembre alle ore 17:30 nella cornice di Palazzo Chiriaci – anche sede del Museo Civico del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni – un pubblico dibattito dal titolo “Evo Calabria, dalla carta regionale alla ristorazione, dalle mense all’esperienza turistica”, in cui si presenterà uno dei prodotti must della millenaria tradizione cariatese, l’olio extravergine d’oliva, assieme alla produzione vinicola ed al pescato, altre due eccellenze locali.

Ad arricchire la discussione un nutrito tavolo di relatori, oltre al sindaco di Cariati, Cataldo Minó e al consigliere per le Politiche per Turismo e Marketing, Antonio Scarnato: Giacomo Giovinazzo – dirigente Dipartimento Agricoltura Regione Calabria, Fulvia Caligiuri – commissario Arsac, Ludovico Montebianco Abenavoli – docente Università Magna Grecia di Catanzaro, Francesco Cufari – presidente dell’Ordine Agronomi Calabria, Massimo Magliocchi – presidente Consorzio Olio Igp Calabria, Evo Mariagrazia Bertaroli – presidente del Consorzio Turismo Olio, Giuseppe Parise – delegato civico all’agricoltura, Assunta Scorpiniti – direttrice Museo Civico Cariati e Roberto Bonofiglio del brand di Mi ‘Ndujo.

A fare da corredo ai lavori, in entrambe le giornate, anche degli stands enogastronomici su Corso XX Settembre e per i vicoli della cittadina, in collaborazione con l’IPSEOA di Cariati e il noto brand di panini genuini con prodotti calabresi MI’NDUJO, per sperimentare insieme la ricetta di un panino che possa sintetizzare e valorizzare al meglio la bontà del pescato locale.

Il 2 dicembre l’attenzione sarà rivolta al format “CHI RESTA IN QUEL CHE RESTA”, proposto da Otto Torri sullo Jonio con il progetto Nostos – Marcatori identitari per i turismi.

La giornata prenderà il via alle ore 11:00 con un percorso sensoriale all’interno dei frantoi che aderiscono alla manifestazione: Parise, Palaiti, Franco, Pirillo Roberto, Cosenza e iGreco. A partire dalle ore 16:00 invece (con raduno alle ore 15:00 davanti a Porta Pia, all’ingresso della Cittadella) i vicoli del centro storico, piazze, scalinate, terrazze panoramiche e torrioni si riempiranno di tantissimi visitatori.

L’Amministrazione di Cariati fa sapere anche che a rafforzare l’identità territoriale ci saranno anche i mercatini di Natale – secondo evento promozionale in calendario per questa prima parte di attività invernali – impreziositi dall’arte e dagli spettacoli dal vivo, in uno speciale cartellone degli eventi realizzato per trascorrere, all’insegna della scoperta di Cariati e delle sue più originali peculiarità, la magia dell’atmosfera natalizio. Tale progetto è in collaborazione a GG Produzioni, che già annovera importante esperienza consolidata nel settore promozionale.