Caro carburanti, i tir bloccano gli svincoli A2 da Cosenza a Montalto

COSENZA – Gas alle stelle. E tir e camion si fermano per un nuovo blocco questa mattina a Cosenza in segno di protesta. Ieri dalla 106 jonica alla statale 280, sono stati diversi i disagi provocati dalla protesta del settore dell’autotrasporto che oggi, si è spostata sul tratto autostradale dell’A2 di Cosenza Nord, a Rende. Nell’area della rotonda a Quattromiglia infatti, si sono radunati e parcheggiati diversi Tir. Qualche mezzo pesante è stati segnalato anche allo svincolo di Montalto e a contrada Lecco.

Una nuova protesta nel giorno in cui le organizzazioni sindacali di categoria hanno indetto uno sciopero nazionale del settore del trasporto pubblico.

In Calabria ieri, sono stati diversi i presidi sulle grandi arterie di comunicazione della regione: in provincia di Catanzaro sulla Statale 280 e, in particolare, nei pressi dello svincolo di Settingiano, in due distributori di carburante e nei pressi della rotatoria dell’aeroporto di Lamezia Terme.

A Crotone il sit-in è stato organizzato nei pressi della rotonda di località Passovecchio, mentre iniziative analoghe si sono registrate nei pressi dello svincolo autostradale di Pizzo (Vv) e a San Lucido (Cs) sulla statale 18 tirrenica. Anche oggi la protesta si svolge in maniera pacifica, ma sono tanti i disagi a causa dei rallentamenti alla circolazione stradale.