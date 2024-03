Castrovillari, opportunità di tirocini retribuiti per i soggetti svantaggiati

Il Centro per l’impiego di Castrovillari, con il supporto di Sviluppo Lavoro Italia Spa e in collaborazione con il Comune di Castrovillari, ha organizzato per giovedì 7 marzo 2024 alle ore 10,30, nella Sala Consiliare, in Piazza Municipio 1, il workshop di approfondimento sul Percorso n.4 “Lavoro e Inclusione” del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (G.O.L.), finalizzato al miglioramento dell’inserimento lavorativo e alla ridefinizione dei servizi del lavoro.

Il percorso “Lavoro e inclusione” è specificamente dedicato ai beneficiari del cosiddetto cluster 4 – come da risultato della fase di profilazione e assessment – ed è quindi attivabile nei casi di bisogni complessi, con ostacoli che vanno oltre la dimensione lavorativa.

L’incontro, aperto a tutta la rete territoriale dei servizi educativi, sociali, di conciliazione e agli operatori accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, sarà occasione per presentare e confrontarsi sull’Avviso 3 di GOL per l’attivazione dei Tirocini di Inclusione Sociale (T.i.s.), previsti nel percorso 4 e fortemente promossi dalla Regione Calabria.

I tirocini rappresentano anche un’opportunità significativa per le aziende del territorio comunale di accogliere come tirocinanti soggetti svantaggiati di età compresa tra i 15 e i 64 anni, presi in carico dai servizi sociali e/o sanitari competenti in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali.

I beneficiari della misura saranno supportati dalla suddetta rete territoriale, la quale si propone di facilitare il processo di transizione verso il mondo del lavoro.

Ai tirocinanti ammessi è riconosciuta dalla Regione Calabria un’indennità di partecipazione mensile per una durata massima di sei mesi. A carico dell’azienda sono le spese assicurative.