Catanzaro, negativi tutti i tamponi dei dipendenti dell’azienda di trasporto pubblico Amc

CATANZARO – L’Amc Spa, la società che gestisce il trasporto pubblico per la città di Catanzaro, comunica che, come da protocollo Ministeriale, ha chiesto ed ottenuto di poter aderire al programma di screening per prevenire la diffusione del Covid.19. Nelle ore scorse, tutti i dipendenti sono stati sottoposti al tampone naso-faringeo e sono risultati negativi.

«Un’azione importante – precisa il management, l’amministratore unico, Marco Azzarito Cannella, e il direttore generale, Marco Correggia – che testimonia il buon operato della Società in materia di prevenzione sanitaria, che permetterà ai nostri operatori di lavorare con maggiore serenità e garantirà più sicurezza ai nostri utenti che usufruiscono dei servizi della mobilità».

L’Azienda, raccomandando di indossare sempre la mascherina, rispettare il distanziamento e non sovraffollare i bus – atteso il limite imposto a livello nazionale del 50% della capienza massima – fa sapere inoltre che sugli stessi mezzi è stato installato il contapersone che indica se è stato raggiunto il numero massimo di passeggeri consentito.