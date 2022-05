Ci ha lasciati il papà di Roberta Lanzino

COSENZA – «Il post che nn avremmo mai voluto scrivere. Addio Presidente». La Fondazione Roberta Landino annuncia così su Facebook la scomparsa del papà di Roberta, stuprata, seviziata e uccisa il 26 luglio 1989, a soli 19 anni, e per la cui morte non ci sono ancora colpevoli.

«La Camera ardente per l’ultimo saluto a Franco Lanzino sara’ allestita martedì 10 dalle ore 9.00 nella sede della Fondazione “Roberta Lanzino”, per volere dell’amata moglie Matilde e dei figli che Franco adorava.

Oggi si è spenta una luce in terra e si è accesa una stella nel cielo».

Tutta la redazione di Ottoetrenta.it si unisce al dolore dei familiari di questo grandissimo papà.