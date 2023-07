Città unica, frazioni di Rende si schierano in favore del No

Prende corpo nella zona di Settimo, Cancello Magdalone, Rocchi, per iniziativa di un gruppo di residenti, il comitato popolare per dire no alla città unica da realizzare con tecnica da «fusione a freddo» e per sostenere, invece, il processo di unione dei servizi necessari per meglio organizzare un’area vasta.

«Noi interpretiamo la Rende autenticamente popolare che crede nella democrazia come strumento per determinare scelte che riguardano tutti e non solo una parte» sottolinea Luigi Salerno a nome del comitato. «La storia, la tradizione, il futuro di una parte significativa della città di Rende, non si cancellano con un tratto di penna. Perciò, se proprio si vuole insistere su questa strada – conclude Salerno -, diventa necessario, innanzitutto un referendum, che dia la possibilità alle singole comunità di decidere consapevolmente e autonomamente il proprio destino».