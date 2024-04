“Colpo di mano sulla Par condicio”. Il sindaco di Cosenza contro l’emendamento Rai del Governo

COSENZA – “Il Governo Meloni si conferma leader di atteggiamenti dispotici ed antidemocratici. L’emendamento approvato dalla commissione di vigilanza della Rai prevede che venga dato più spazio ai membri del Governo durante la campagna elettorale, ribaltando le normali regole democratiche e inficiando il senso stesso della par condicio”. Lo afferma il sindaco di Cosenza Franz Caruso condividendo la denuncia di quanti, come l’Usigrai, si pongono a difesa del servizio pubblico televisivo in un’ottica di imparzialità ed equità dello stesso e più in generale a tutela del diritto all’informazione.

“Sono state modificate con l’ennesimo colpo di mano le regole poste a garanzia della parità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa, assicurando impunemente più spazio per i membri del governo Meloni nel tentativo di imbavagliare, di fatto, le opposizioni nella campagna elettorale per le europee di giugno”.

“Le nuove regole della par condicio volute dalla Meloni, che si discostano in maniera eclatante dalle indicazioni dell’Agcom – conclude Franz Caruso – rappresentano l’ennesimo atto arrogante ed antidemocratico di un Governo che sta proiettando il Paese in una svolta drammaticamente autoreferenziale ed autoritaria”.